40 kjøretøy ble bekjært avskiltet i kontroll

I kontrollen ble 40 kjøretøy begjært avregistrert.

– Det er veldig mye, og unødvendig. Så vårt budskap er at bilførere må sjekke at årsavgift er betalt, EU-kontroll er gjennomført i rute, omregistrering og forsikring er i orden. Da slipper du å bli avskiltet i vegkanten, sier Steinar Vist, kontrollør i Statens vegvesen.

Satte opp kamera

Kontrollen pågikk tirsdag fra klokka 15.00 til 20.00, og onsdag fra klokka 06.30 til 08.30.

Et kamera som automatisk registerer skiltnummer ble satt opp i vegkanten på gamle E6 (fv. 705), på brua nord for Gevingåsen. Kontrollørene sto utenfor Rica Hell og stoppet bilene som blinket rød da de ble kontrollert opp mot motorvognregisteret.

– Vi ser om problemet kan bli løst på stedet, men ellers blir kjøretøyet avskiltet, sier Vist.

Tre anmeldt for

Tre ble også anmeldt for manglende kjørerrett. Det vil si at ikke hadde gyldig førerkort for kjøretøyet de førte.

– Snart står ferietrafikken for døra. Mange kjører med campingvogn. Bilførere må ha ting i orden, ellers blir det fort bråstopp på ferieturen.

For Vist sier det blir flere kontroller framover.

– Det er en veldig effektiv måte å luke ut førerne som ikke har alt i orden, sier han.

I kontrollen ble også en stanset for overlast på varebil.