Inviterer til morgentrim med kaffekos

– I Trondheim møtte det 300 personer da de dro i gang prosjektet 5. mai. Jeg har et ærlig håp om at vi blir minst like mange når vi inviterer til oppstart i Steinkjer 2. juni, sier idrettsfaglig leder Mari Ann Landsem Melhus i Nord-Trøndelag idrettskrets.

Steinkjer er først ute med tilbudet i Nord-Trøndelag. Et tilbud som kanskje kan bidra til at Trondheim blir tildelt VM på Ski i 2023. Avgjørelsen om dette tas 17. mai 2018. Melhus mener det derfor er viktig at vi nå viser at Trøndelag står samlet.

Fra Bindal til Rindal

– Vi har som mål å skape et arrangement som strekker fra Bindal til Rindal, sier Melhus.

Prosjektet har fått navnet «Early Birds», eller morgenfugler på godt norsk. Oppstart blir på torget i Steinkjer og alle skal trimme 30 minutter i eget tempo fra klokka 6.30 første fredag i hver måned.

– Løypa går fra torget langs promenaden på Nordsia som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Du trimmer i ditt eget tempo og snur etter 15 minutter. Dermed vil alle komme samlet tilbake til en sosial samling med kaffe.

Ingen konkurranse, men en møteplass

Hun er tydelig på at dette ikke er noen konkurranse, men en møteplass. Så gjenstår det å se om dette vil få noen effekt på Trondheims VM-søknad.

– Vi kan iallfall vise fram at Steinkjer er en plass der det skjer noe, og at prosjektet også har en helseeffekt for den enkelte som deltar.

Forventer mange kjente fjes

Når første morgentrening går av stabelen 2. juni håper Melhus på minst 300 personer møter opp og blir med på det sosiale tiltaket.

– Blant disse 300 forventer jeg at både ordfører, rådmann og flere politikere blir å se. Så forventer jeg også noen kjente fjes fra næringslivet i byen.

Så håper hun at en effekt av Early Birds morgentrim kan være at den enkelte sper på med noen trimturer også innimellom den organiserte morgentrimmen.