Mindreårige afghanere må flytte mottak for åttende gang

UDI har besluttet å legge ned ytterligere ti mottak for enslige mindreårige nå, slik at beboerne kan flytte til nytt mottak før skolen starter til høsten, melder de på sine egne nettsider. (ekstern lenke)

To av disse mottakene er i Nord-Trøndelag, Steinkjer mottakssenter for enslige mindreårige på Fergeland - driftet av Hero Morrak AS, og Hegratunet som driftes av Hegratunet AS.

Mottakene har tilsammen 70 plasser, men har den siste perioden hatt langt færre beobere. I Steinkjer er bare halvparten av de 30 plassene fylt opp.

Legger ned mottaket UDI har sagt opp kontrakten med asylmottaket på Finsås i Snåsa.

Trodde de berget

Nestledet Bodil Bulling ved Steinkjer Mottakssenter sier at beslutningen ikke kommer som noen overraskelse -egentlig.

- Nei, ikke ut fra at de lave ankomsttallene, men samtidig forventet vi ikke at det ble vårt tiltak i denne runden. Vi hadde nylig et omsorgstilsyn som ga strålende tilbakemeldinger. Steinkjer kommune (ekstern lenke) som vertskommune har også gjort en kjempejobb.. Våre beboere har fått et undervisningstilbud som har ligget over det de har rett på. At Steinkjer er en integreringskommune, har også gitt god tilgang til helsetjenester, sier Bulling.

Slutt for asylmottaket i Grong Grong Mottakssenter blir nedlagt 30. april etter 17 års sammenhengende drift.

Etisk betenkelig

Mottaket huset 15 afghanske, mindreårige gutter i alderen 15 til 18 år. De er preget av at de blir revet opp nok en gang.

- I øyeblikket har vi bare én gutt her som har vært her hele tiden siden åpningen. Resten har blitt flyttet rundt fra mottak til mottak- enkelte av dem opp til åtte ganger. Etter min mening er det etisk betenkelig, sier Bulling.

24 ansatte uten jobb

Mottaket har 15 årsverk fordelt på 24 ansatte, opp mot halvparten av dem med utenlandsk opprinnelse.

- For dem er det spesielt vanskelig å skaffe se ny jobb. Hva som skjer med oss andre er ikke så lett å si. Ingen har sagt opp, selv om vi har levd med trusselen om nedleggelse. Nå skal vi bruke de tre neste månedene på å legge ned, sier Bulling.

For Steinkjer kommune vil også nedleggelsen fpr ringvirkninger for voksenopplæringen, helsetjenester og skole.

Flere ordinære mottak er lagt ned i Nord-Trøndelag; senest Finsås på Snåsa - som også ble bekjentgjort i går.