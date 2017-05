Navnet frigitt etter dødsulykken ved Koa

– Kvinnen som omkom i ulykken heter Oddrun Aspås. Hun var 69 år og bosatt i Levanger kommune, sier operasjonsleder Stig Rune Sagen ved Trøndelag politidistrikt.

Aspås omkom da personbilen hun kjørte kolliderte med en lastebil på E6 ved Koa, like nord for kommunegrensen mellom Verdal og Inderøy.

Ulykken skjedde like før klokka 12 tirsdag formiddag.

Pårørende er varslet om ulykken, og har samtykket til at navnet frigis.

Etterforskningsleder Leif Gundersen sier at spor på stedet og avhør av vitner tyder på at personbilen har kommet over i motgående kjørefelt.

– Det videre etterforskningsarbeidet vil ha som hovedmål å forsøke å finne ut hvorfor det skjedde, sier Gundersen.