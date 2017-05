Rådmannen vil legge ned fire av ti skoler i Verdal

Det går fram av saksframlegget som er utarbeidet til den politiske behandlingen i formannskapet 1. juni.

Saken skal deretter til endelig behandling i kommunestyret 19. juni.

Vil legge ned Volden fra høsten

I innstillingen skriver rådmannen følgende:

Elevene fra Volden flyttes over til Vuku oppvekstsenter pr. 1/8-2018.

Elevene fra Garnes flyttes over til Vuku oppvekstsenter pr. 1/8-2019.

Elevene fra Ness oppvekstsenter flyttes over til Vinne skole fra 1/8-2019.

Elevene fra Leksdal skole flyttes over til Stiklestad skole fra 1/8-2022.

Det gjennomføres et koordinert moderniseringsprogram for renovering/nybygging av barneskolene ved Vuku, Vinne, Ørmelen og Stiklestad gjennom en fem års periode med start høsten 2017.

«Forskrift om skoleområder i Verdal» endres i samsvar med alternativ 3.

Volden skole legges ned, Ness skole legges ned, Garnes skole legges ned og Leksdal skole legges ned. Det foretas en gjennomgang av gjenværende kommunal bygningsmasse sett opp mot lokalsamfunnenes behov og kommunens eget fremtidige behov høsten 2017 og våren 2018.

Høring i åtte uker

Kommunestyret ba i desember rådmannen om å utrede ulike forslag til endring i skolestruktur. Rådmannen ble også bedt om å se en strukturendring i sammenheng med en plan for oppgradering av bygningsmasse.

Et høringsdokumentet ble utarbeidet av administrasjonen. Det ble lagt ut på høring i åtte uker med svarfrist 26. april.

I dette dokumentet ble to hovedalternativ til endring i skolestruktur skissert. I begge alternativene var planen å legge ned de fire fådelte skolene i kommunen.

Det ene alternativet la i tillegg opp til at det bygges en ny skole for alle ungdomsskoleelevene i Verdal. Verdal har i dag to skoler for ungdomsskoleelever: Vuku og Verdalsøra. I forslaget står det at en ny ungdomsskole kan bygges på Ørmelen eller et annet sted. Mens barneskoleelevene som i dag går på Ørmelen, flyttes til Verdalsøra.

49 høringssvar

Kommunen har mottatt 49 ulike høringssvar fra grupperinger og enkeltpersoner.

Rådmannen skriver at med bakgrunn i høringsuttalelsene så legges alternativet med ny ungdomsskole til side.

Videre er konklusjonen fra rådmannen at: «Ved å velge alternativ 3 investerer kommunen 1,1 mill mer enn i forslaget som innebærer en uendret skolestruktur. Dette medfører at alternativ 3 utgjør 33,1 mill i økte kapitalutgifter. Samtidig muliggjør alternativ 3 at det spares inn ca. 15 millioner i årlige driftsutgifter, noe som ikke er mulig med dagens skolestruktur. Gjennom å velge alternativ 3 oppnås det en helt nødvendig og framtidsrettet modernisering av bygningsmassen, samtidig som det også oppnås en langt mer robust og kostnadseffektiv driftsstruktur.»