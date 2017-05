Sorenskriveren mener at ressursskvisen ikke kan fortsette

De tre lederne for domstolene i Nord-Trøndelag, sorenskriver Ivar K. Iversen i Inntrøndelag tingrett, Lisa Elin Bech i Namdal tingrett og Anstein Næss i Nord-Trøndelag jordskifterett påpeker i brevet til den nordtrønderske stortingsbenken at pengemangelen vil føre til lengre tid for å få avgjort sakene - og lengre tid før sakene kommer opp for domstolene.

- Om dette vedvarer vil det gå utover tilliten til rettsvesenet, frykter de.

Blir forsinkelser

I utgangspunktet har de tre domstolene begrensete økonomiske ressurser. Likevel er for eksempel Inntrøndelag pålagt å spare 600.000 kroner i 2017. I tillegg står ledige stillinger ubesatt - blant annet en dommerfullmektig i Namdal.

Allerede nå ser det ut som de tre domstolene ikke klarer målet som Stortinget har satt for tiden det bør ta for å behandle sakene ferdig.

Blitt hengende etter

Dommerne mener det er vanskelig å forstå at politiske myndigheter ikke ser skjevhetene som har utviklet seg i straffesakskjeden. For eksempel fikk politiet 50 ekstra jurist-stillinger - uten at det er gjort noe med bemanningen i domstolene.

- Så langt har domstolene klart å ta unna økt arbeidsmengde ved å bli mer effektive, prioritere hardere og ved at dommerne jobber mer. Denne effekten er i ferd med å bli uttømt, sier de.

I klartekst: Det kan ikke vedvare at dommerne , slik en undersøkelse viser, jobber 25 prosent utover arbeidstid for å få sakene unna.

For sent med digitalisering

Domstollederne er langt fra fornøyd med at myndighetene mener økt digitalisering er løsningen på ressursskvisen.

- Digitalisering er viktig og må til, men så langt har Domstoladministrasjonen blitt nødt til å prioritere lagmannsrettene og de store tingrettene. For domstolene i Nord-Trøndelag vil ikke digitaliseringen skje før om fire-fem år - forutsatt at det kommer ytterligere bevilgninger, sier de.