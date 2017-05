Gir Facebook-likes til veldedig formål

27. mai 2009 opprettet Trønder-Avisa en egen side på nettsamfunnet Facebook. Den gang tok det to måneder før vi passerte 2000 «likes», og milepælen med 20.000 likes inntraff fem år senere. Nå, tre år etter det igjen, nærmer vi oss 40.000 likes med stormskritt.

– Det må vi markere, sier administrerende direktør Arve Løberg i Trønder-Avisa.

– Og hva er vel bedre enn at en av våre «likere» får dele vårt engasjement? Vi er levende engasjert i samfunnet rundt oss, og jobber hver dag for å gjøre Nord-Trøndelag til et bedre sted å leve og bo. Så når vi passerer 40.000 på Facebook har vi bestemt at en av våre likere får velge ut et veldedig formål som får gratis annonsering til en verdi av 40.000 kroner, forteller Løberg entusiastisk.

Annonsene vil fordeles både på papiravisa og i digitale kanaler for å nå ut til flest mulig av våre lesere.

– Trønder-Avisa er, med papir, nett, mobil og brett, uten tvil Nord-Trøndelags beste markedsføringskanal. Det vil en veldedig organisasjon få nyte godt av, sier Løberg.