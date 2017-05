Renate fra Steinkjer deltar i prestisjekonkurranse i London

Denne uken er om lag 3000 realfagstudenter samlet i London for å se hvem som kan kjøre lengst mulig med minst mulig energiforbruk.

Ifølge en pressemelding fra Norske Shell har om lag 200 lag, fra 30 forskjellige land, meldt seg på i Shell Eco-Marathon. Blant dem er et lag fra NTNU, som deltar med sin splitter ny aerodynamisk elbil «DNV GL Fuel Fighter».

Studentene har det siste året jobbet med å designe, utvikle og bygge kjøretøyet. Blant dem er steinkjerbyggen Renate Molvik.

– Ambisjonene er å havne på pallen, slår Molvik fast når Trønder-Avisa snakker med henne fredag ettermiddag. Teamet er på totalt 25 studenter fra NTNU, og de begynte arbeidet på bilen ved skolestart i fjor høst.

– Alt er i orden med den nå, og vi har nettopp fått den godkjent, forteller Molvik som studerer til mastergrad i medier, kommunikasjon- og informasjonsteknologi.

Bilen skal konkurrere i klassen for elektriske konseptbiler. I denne klassen må bilene være tilpasset normale veier, og har derfor blant annet fire hjul og vindusviskere. Konkurransen vil foregå på en spesialbygd 1,6 kilometer lang gatebane.



Før bilene kan konkurrere, må de igjennom strenge tekniske og sikkerhetsmessige inspeksjoner. Etter to dager med inspeksjoner og utbedringer av diverse utstyr fikk NTNU-laget endelig bilen godkjent torsdag ettermiddag.



Det er Sivert Rød Hatletveit fra Molde skal kjøre NTNU-bilen under en stekende sol i London. Resten av laget bidrar med siste forberedelser og optimalisering av utstyr i verkstedet, samt i og mellom løpene.



Det forventes at oppimot 30 000 tilskuere tar turen til Queen Elizabeth Park for å heie frem studentene i løpet av helgen. NTNU er det eneste helnorske laget som deltar i årets Shell Eco-marathon.



Dette er laget fra NTNU:

Bård Carlsen (Bergen), Odin J. Oma (Tønsberg), Anne-Maren Karlberg (Bjerka), Renate Molvik (Steinkjer), Serya Raisi (Lørenskog), Brage Halvorsen (Oslo), Kjell Sverre Høyvik Bergum (Leikanger), Espen Halvorsen Verpe (Haugesund), Veronika Næss (Oslo), Mirko Indumi (Bern), Josefine Caroline Stokke Haugom (Oslo), Håvard Mitter Vestad (Stavanger), Thomas Hybertsen (Trondheim), Sivert Rød Hatletveit (Molde), Espen Braastad (Oslo), Kjetil Vasstein (Harøy), Jørgen Jackwitz (Holmestrand), Kristoffer Rakstad Solberg (Lørenskog), Marius Strand Ødven (Ålesund), Ole Sivert Otterholm (Ålesund), Ola Lium (Malvik), Jan Fijalkowski (Kolbotn), Sondre Ninive Andersen (Kongsberg) og Vlad Tamas (Oslo).