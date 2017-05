Over 90.000 badet her i fjor

Trønderhallen opplevde i 2016 både rekordbesøk i bassenget med sine 90.785 badegjester og 90 prosent belegg fra morgen til kveld i flerbrukshallen. Til tross for stor aktivitet og godt besøk, gikk den kommunale svømme- og idrettshallen i Levanger 1,4 millioner kroner i minus.

«Meget lite tilfredsstillende»

Det kom fram i regnskapet og årsberetningen som formannskapet i Levanger behandlet denne uka.

«Det anses som meget lite tilfredsstillende», heter det i årsberetningen for 2016.

På vårparten i fjor ble det avdekket et stort premieavvik på pensjonskostnader. Dette avviket går tilbake helt til 2011, og akkumulerte kostnader ble i sin helhet ført i 2016. Dermed økte pensjonskostnadene i det kommunale selskapet med 930.000 kroner sammenlignet med 2015.

I tillegg har Trønderhallen opplevd at vedlikeholdskostnadene, inkludert service- og driftsavtaler, har økt med over 500.000 kroner etter på fem år, og også 100.000 siden 2015.

Kommunen tar regningen

Formannskapet sluttet seg til rådmannens forslag om å benytte kommunens disposisjonsfond for å dekke unn merforbruket.

«Samtidig som det foreslås at kommunen dekker inn merforbruket, må Trønderhallen Levanger KF revidere inneværende års budsjett for å søke å sikre at slike store merforbruk ikke oppstår igjen», heter det i innstillingen fra rådmannen.

Saken skal endelig avgjøres i kommunestyret.