Så flammene ut av bilen mens han kjørte

Ingen skal ha blitt skadd da en bobil ble fullstendig nedbrent på E6 ved Nesvatnet.

Klokken 12.38 lørdag meldte politiet på Twitter at nødetatene rykker ut til en brann i bobil på E6 ved Nesvatnet, like nord for Åsen. Det ble ikke meldt om personskade, men vegen ble stengt. Bare åtte minutter senere meldte politiet at brannvesenet var på stedet. Bobilen var da utbrent.

Vegen ble åpnet i sørgående retning klokken 12.46.

Bileieren sier til Trønder-Avisa at han så flammer ut av venstre side på bilen. Han stoppet, tok med seg hunden, og gikk ut. Bare noen få minutter senere var hele bilen overtent.

- Det skjedde i løpet av to til tre minutter. Deretter kom det flere eksplosjoner. Både gass- og dieseltank eksploderte, sier bileieren, som var på tur hjem til Nord-Norge.

Litt etter klokken 13.00 åpnet også nordgående felt for manuell dirigering. Trafikanter må altså fortsatt beregne noe kø forbi ulykkesstedet.