Lørdag var det full flom i Namsen

Lørdag var det flomtilstander i Namsen, og vannstandsmåleren ved Bertnem i Overhalla viste årets høyeste måling.

– Sånn som det var på lørdag går det ikke an å fiske. Vi vil ikke ha noen båter i elva under slike forhold. Flom i Namsen kan være direkte farlig, sier Anne Ovidie Hagerup ved Grande Gaard i Overhalla.

Bare på en natt har vannstanden allerede sunket betraktelig. Hagerup og de andre grunneierne håper nok trenden fortsetter, for torsdag klokken 00.01 braker laksefiske i Namsen løs.

– Jeg tror det kan bli bra fiskeforhold. Innsiget er også bra, og det er store lakser som har vært i nota. Vi er veldig spente på årets sesong, sier hun.

Hun påpeker at det er meldt noe kaldere i området rundt Namsvatnet. Dersom det ikke kommer mye nedbør, og temperaturene holder seg lave, betyr dette at vannstanden vil fortsette å krympe.

– Holder nedbøren unna så tror jeg dette blir veldig bra. Det er spennende med Namsen, for den kan gå opp og ned på samme dag. I 1982 steg elva med sju meter, før den gikk rett ned igjen, sier hun.

At det nå kommer mye ferskvann ut i fjorden fra elva, fører også til at mer laks går opp. Mange foretrekker også å fiske på synkende vannstand – noe som kan bety at forholdene rett og slett blir optimale.

Terje Formo, som filmet flommen på lørdag, er sikker på at det blir såpass overkommelig vannstand at det lar seg gjøre å fiske uansett.

– Elva vil nok være litt større enn normalt, og temperaturen er veldig lav. Men laksen er på plass, og det lar seg gjøre å fiske på den. Dette blir spennende uansett, sier han.

På Grande gaard er de opptatt med de siste forberedelsene før laksegjestene ankommer.

– Vi er forberedt på det meste. De første fiskerne kommer i morgen, og vi skal ha lakseandakt på onsdagskvelden. Prestene fra både Overhalla og Høylandet kommer. Det gjør også Joralf Gjerstad. Blir det ikke bra forhold i Namsen i år, så vet ikke jeg, sier Anne Ovidie Hagerup.