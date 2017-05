Stortinget krever terrorsvar bak lukkede dører

Stortinget vil ha nye svar om sviktende terrorsikring og Forsvarsdepartementets påståtte forsøk på å «sminke» kritikk. Mandag blir det lukket kontrollhøring.

Bakgrunnen for de nye rundene i kontroll- og konstitusjonskomiteen er en rapport fra Riksrevisjonen fra i fjor høst, som rettet alvorlig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring.

Ifølge rapporten er verken Forsvaret eller politiet, sammen eller hver for seg, i stand til å tilstrekkelig beskytte kritisk infrastruktur, som vann- og strømforsyning eller viktige bygninger, ved terrorangrep og sabotasje. Dette til tross for at Stortinget påla Forsvaret og politiet å samarbeide bedre om dette etter terrorangrepene 22. juli 2011.

Komiteen holdt en åpen høring 20. mars, men kunne da i liten grad gå inn i detaljene ettersom rapporten var hemmeligstemplet. En enstemmig komité ønsket derfor en lukket høring.

Krangel om hemmelighold

Hemmeligholdet vil også bli et sentralt tema under høringen, sier komitéleder Martin Kolberg (Ap) til NTB.

Opposisjonen og Riksrevisjonen har ligget i åpen krangel med regjeringen siden i fjor høst for å få avgradert et sammendrag av rapporten. Riksrevisjonen mente sammendraget kunne offentliggjøres, men Forsvarsdepartementet har ved flere anledninger avvist krav om avgradering begrunnet med hensyn til rikets sikkerhet. Situasjonen tilspisset seg i slutten av mars, da Ap, Venstre, Sp, MDG og SV skrev parlamentarisk historie i et forsøk på å få Stortinget til å overprøve regjeringen i spørsmålet om avgradering. Regjeringspartiene støttet av KrF forhindret imidlertid dette forsøket.

Det hemmeligstemplede dokumentet ble tidligere i år lekket til Dagens Næringsliv. Avisen fikk også tilgang til et notat som viste at Forsvarsdepartementet forsøkte å få Riksrevisjonen til å dempe og skjule alvorlig kritikk mot departementet, Forsvaret, politiet og regjeringen. Riksrevisor Per-Kristian Foss uttalte til avisen at han mener departementet bruker sikkerhetsloven for å beskytte seg mot kritikk

– Vi ser hva han har sagt til mediene om det han mener er begrunnelsen for regjeringens hemmelighold, men vi ønsker at han også skal si det til Stortinget under en høring, sier Kolberg.

Mulig lukket innstilling

Totalt tolv personer møter til høringen mandag, inkludert forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H), justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp), politidirektør Odd Reidar Humlegård og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Statsminister Erna Solberg (H) som stilte under forrige høring, er ikke innkalt denne gangen. Det er heller ikke NATOs generalsekretær, tidligere statsminister Jens Stoltenberg, som ble innkalt, men ikke hadde anledning til å møte sist gang.

Med en lukket høring kan det også gå mot en gradert innstilling og dermed noe så uvanlig som en lukket plenumsbehandling i stortingssalen. Kolberg sier han ikke er kjent med at det har skjedd før i moderne parlamentarisk historie.

Saken skal etter planen behandles i plenum 20. juni, dagen før Stortinget tar sommerferie.

– Det gjenstår å se etter høringen hvordan vi skal løse dette, sier Kolberg.