To lovbrudd

I Stjørdal fikk en bilist et forenklet forelegg etter å ha blitt gjennomsnittsmålt til 91 kilometer i timen i en 70-sone på Mellomriksvegen E14 ved Trøyta, like vest for Hegra.

Ved 19-tiden mandag ble en 18-åring fra Stjørdal tatt inn til avhør etter det ble funn små mengder hasj i hans besittelse. Han erkjente hasjen i avhør, forteller operasjonsleder Lars Letnes ved politiet i Nord-Trøndelag.