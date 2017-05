Lanserer store forenklinger for bussene 

På arbeidsutvalgets møte i Trondheim tirsdag la kollektivselskapet AtB fram hvordan framtidens billettssystemer for trafikken i Trøndelag skal se ut. I dag er det helt ulike systemer i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, med ulike priser, en jungel av rabattordninger og totalt 810 takstsoner. I framtiden skal hele Trøndelag ha et felles system - og det skal bli langt enklere for kundene.

– Vi er opptatt av å forenkle og standardisere, sier AtB-styreleder Per Axel Koch.

Langt færre soner

De 810 sonene skal reduseres til 11. Disse sonene vil avgjøre hva det koster å reise. For eksempel blir Stor-Trondheim "sone 1". Store deler av Innherred samles også i én sone. Konseptet blir at når man kjører fra én sone til en annen, blir reisen dyrere.Samtidig skal mange ulike billettprodukter reduseres til totalt fem. Dette blir en enkeltbillett, en døgnbillett, en ukesbillett, 30-dagersbillett og en halvårsbillett. En enkeltbillett skal koste 37 kroner. Det betyr at billettene blir fire kroner billigere per stykk i Trondheim, mens de blir to kroner dyrere i de nordtrønderske byene som har bybuss. Når du reiser til en ny sone dobles prisen til 74 kroner. Den fortsetter å øke med 37 kroner jo flere soner du reiser gjennom.

– Det blir også billigere å gå fra buss til båt, sier AtB-direktør Janne Sollie.

– Det er heller ikke samme rabatter i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, og mange ulike regler. Noen er også litt tilfeldige. Det er behov for en standardisering i dette, sier Koch.

Barn, honnør, militær, ungdom og studenter får med noen unntak 50 prosent rabatt på alle billetter.

Bedre informasjon

Som Trønder-Avisa skrev i forrige uke sliter man i flere nordtrønderske byer med forholdsvis lave belegg på bybussene. Dessuten er det en stadig diskusjon om det skal gå bussruter eller andre tilbud i distriktene. Deler av utfordringene har vært at systemene for ruteinformasjon ikke har vært nok tilgjengelig. Dessuten planlegger AtB å gjøre det langt enklere for kundene å finne fram. Mobilett-systemet, som i dag er tatt i bruk i Trondheim, skal brukes i hele Trøndelag. Dermed skal man ikke trenge å søke seg fram i gammeldagse billettabeller, men man finner svarene i moderne tekniske løsninger.

– Det jobbes også med en informasjonsportal. Uansett hvor du bor i Trøndelag skal det være enkelt å finne fram, sier Koch.

Stor-Trondheim

Tidligere i år fikk AtB i praksis alt ansvar for systemene rundt kollektivtransport i hele Trøndelag. I dagens Nord-Trøndelag har man utøvd disse oppgavene innad i egen organisasjon. Koch levner ingen tvil om hva som er den viktigste oppgaven de skal løse. 90 prosent av trøndersk kollektivtransport handler om Stor-Trondheim, sier han.

– Den balansen er det viktig å huske på. Veldig mye av trafikken og inntektsgrunnlaget ligger tross alt i Stor-Trondheim. Men vi er også veldig opptatte av å finne gode løsninger for hele regionen, sier han. Saken ble lagt fram som en orienteringssak. Fylkesrådmannen skal legge fram en sak om dette temaet til politisk behandling senere.

– Vi har veldig kort tid på oss, og må innføre dette fra 1. januar 2018, sier Sollie.