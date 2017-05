Seks nye trøndere i Dark Room-saker

Det opplyser Vest politidistrikt. De har opprettet 33 nye saker siden de holdt sin pressekonferanse om misbrukssaken 20. november 2016. Totalt er det opprettet 84 saker, siden saken begynte å rulle. 13 av sakene som er startet ettyer 20. november tilhører Vest politidistrikt, mens 20 kommer fra andre politidistrikt i landet. Seks av dem er fra Trøndelag.

Saken begynte å rulle i midten av november da politiet tok beslag i en datamaskin hjemme hos en ålesunder. Her fant dataetterforskerne et par tusen overgrepsbilder og et par hundre videofiler. Gjennom analyse av mannens datamaskin fant politiet fram til personer mannen hadde delt overgrepsbilder med eller mottatt bilder fra.

13 av disse sakene tilhører Vest politidistrikt, mens 20 av de nye sakene er sendt til andre politidistrikter.

Aksjonerte

Trønder-Avisa var med på en aksjon mot en av de som var involvert i Dark Room-komplekset i januar i år. I ukene før aksjonen mot mannens bolig skaffet politiet seg kunnskap om mannens liv for å kunne velge tidspunktet for beslaget mest mulig skånsomt. Fire polititjenestemenn deltok i aksjonen. I avhør tilsto han å ha noen bilder av jenter, men han benektet hans interesse var for barn under 16 år. Politiet fant flere bilder mannen har delt med en annen mann.

Det mørke nettet

Ifølge Bergens Tidende er OP Dark Room basert på en større FBI-aksjon mot nettstedet Playpen (engelsk for lekegrind).

– Vi jobber med én sak som har utspring fra FBI via Kripos, men det lar seg ikke verifisere i kveld om denne saken er knyttet til saken i Bergen, sier kilden. Flere av de involverte har meget gode datakunnskaper. De har benyttet kryptering og anonymisering for å skjule sine spor.