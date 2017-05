Dette vogntoget ble avskiltet i tungbilkontroll i Verdal

Statens vegvesen har onsdag hatt en tungbilkontroll i Verdal. Resultatet ble at et vogntog tilhørende et norsk firma ble stående uten skilter.

Avskiltet

– Det aktuelle firmaet manglet løyvedokument, og har dermed ikke lov til å drive med transport. Dette har med komkurranse å gjøre, sier kontrollør i vegvesenet Steinar Vist.

Blir man stoppet uten å ha løyve i orden blir skiltene inndratt.

Manglet bremser

I tillegg ble det avdekket manglende bremser på hengeren, noe som førte til at det ble ilagt kjøreforbud på denne.

Dermed ble hele vogntoget stående.

– Tungbiler som mangler bremser vil vi ha bort fra veien, slår kontrolløren fast.

Kontrollen pågikk fra klokken 10.00 til rundt klokken 14.30.

I løpet av kontrollen ble det også utstedt en mangellapp på et annet vogntog på grunn av tekniske feil