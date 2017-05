Skiftende vær i pinsehelga

Pinsehelgen på Østlandet, Sørlandet og i Telemark starter trolig med nedbør. Men ikke av det kraftige slaget, ifølge vakthavende meteorolog Rafael Escobar Løvdahl ved Meteorologisk institutt.

– Temperaturene vil ligge på rundt 15 grader. Nedbøren kommer i form av vanlig sommerregn, så det er ikke noe spesielt ved det. Været vil bli veldig varierende, og resten av pinsen vil ha denne skiftende værtypen i disse områdene, forklarer Løvdahl til NTB.

Solen kan dukke opp, og da vil temperaturene følge etter med maksimum 20 grader.

Bademuligheter

– Mange har begynt å bade allerede. Vi kan se at temperaturene har begynt å bli bra for dem som er glade i litt kjøligere badevann, forklarer Løvdahl.

I Akershus måler temperaturene i sjøen 14 grader, og i Vest-Agder er det aller varmest med 16 grader i havet.

Fra snøbyger til sommertemperatur

Også i Møre og Romsdal og Trøndelag vil det være skiftende vær i pinsehelgen. Men med noe lavere temperaturer enn på Østlandet.

– Her vil temperaturene ligge på rundt 15 grader i gjennomsnitt og med maksimumstemperatur på 18 grader, sier Løvdahl.

Trøndelag får torsdag nordvestlige byger og ganske lave temperaturer med mulig sludd og snøbyger. Men når fredag kommer blir været mildere, men også skiftende.

Løvdahl mener at Trøndelag trolig får de høyeste temperaturene på rett over 20 grader og med flere muligheter for sol.

Midnattsol

Nordland får størst værskifte fra uken til pinsehelgen. Torsdag er det regn og 4 grader, med nordavind og vind fra nordøst. Natt til fredag kan det bli godt nok vær til at man kan se midnattssola.

– I pinsen vil temperaturene stige og området vil få et mer stabilt vær. Det kan trolig bli opptil 15 grader, kommenterer Løvdahl.

Like før helgen er Troms preget av mye sludd og snø. Men i løpet av pinsen tar været seg opp, og det blir også mest sannsynligvis mindre nedbør.

– Hvis det blir mye sol, kan de få opptil 10 grader, men temperaturene vil nok ligge på rundt 5 grader. Finnmark er det mindre sjanse for mer varme. Det er vanskelig å si hvordan været blir på grunn av pålandsvind, og det kan bli fuktig og tåkete.

Fint på Svalbard

Ifølge meteorologen går Svalbard en varm og fin pinsehelg i møte.

– Det ser ut til å bli mye bra vær, sol og gode vindforhold på Svalbard. Men det blir store forskjeller i temperaturer. På vestsiden blir det trolig varmere, avslutter han.