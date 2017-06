Gir opp omdiskutert fiske-forslag

Etter at forslaget strandet i næringskomiteen, har Sandberg besluttet å trekke det, opplyser flere kilder til avisen. Trolig vil det skje i statsråd fredag, skriver Dagsavisen.

Næringskomiteen skulle lagt fram sin innstilling om forslaget torsdag, men endte med å utsette saken til neste uke.

Fikk ikke flertall

Ingen av partiene er fornøyde med dagens ordning, men komiteen skal ikke ha lykkes i å komme fram til et alternativ som et flertall kunne slutte seg til. Dermed skal Sandberg ha varslet at forslaget trekkes.

Nærings- og fiskeridepartementet har ikke ønsket å kommentere opplysningene.

Sandberg har møtt mye motbør for forslaget om å avvikle det såkalte pliktsystemet som skal sørge for råstoff til fiskeriavhengige småsamfunn i Nord-Norge.

Møtt med raseri og kystopprør

Fiskeriministeren ble møtt med raseri og et kystopprør over forslaget, som gikk ut på å oppheve torsketrålernes plikt til å levere fisk til nordnorske anlegg, mot en avkorting på 20 prosent.

Det har i lengre tid vært kjent at det var lite sannsynlig at han ville sikre flertall på Stortinget.

SV og Arbeiderpartiet er begge mot forslaget, men uenig om alternativene, mens Senterpartiet blankt avviser å fjerne ordningen, har NTB tidligere omtalt.

Støttepartiene ønsket heller ikke å følge Sandbergs modell. Venstre åpnet for å beholde deler av pliktene, mens KrF ville avvente konklusjonen fra et ekspertutvalg som skal se på omfattende endringer i kvotesystemet.