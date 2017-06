Store materielle skader etter kollisjon på Malm

Like etter klokken 07.00 melder politiet om at det har vært en kollisjon mellom to personbiler på Fjellgårdsvegen i Malm.

Store materielle skader

Klokken 07.30 informerer de om om at ambulanse har kommet til stedet. To personer er involvert, og blir tatt hånd om av helsepersonell.

Politiet melder om at det er store materielle skader på bilene.

Operasjonsleder kan ikke si noe om tilstanden til de to personene som er involvert, og han kan heller ikke si noe om hva som har forårsaket kollisjonen.

Førerkort beslaglagt

Klokken 08.36 melder politiet på Twitter at de involverte er kjørt i ambulanse til Sykehuset Namsos. En av førerne har fått førerkortet beslaglagt, på grunn av mistanke om uaktsom kjøring.