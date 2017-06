Fire sjåfører anmeldt for overlast

For en drøy uke siden skrev Trønder-Avisa at Statens vegvesen er skremt over at mange kjører med overlast på lastebiler med 3,5 tonns totalvekt etter en kontroll i Sparbu i Steinkjer.

Natt til fredag hadde Vegvesenets kontrollører stilt seg opp ved Åsen i Levanger, og resultatet ble ifølge Trine Giskås, leder for uteseksjonen ved Statens vegvesen, like nedslående som sist.

– Vi kontrollerte totalt fem varebiler, og fire dem hadde overlast, forteller hun.

– Regel, ikke unntak

Den ene sjåføren ble stoppet for fjerde gang med overlast.

– Alle fire sjåfører blir anmeldt. Det blir også selskapene de kjører for, for dette er et gjentakende problem, sier Giskås.

Ifølge Giskås er det trolig en del som spekulerer i å kjøre med overlast for å spare penger. Og når det er kontroller på nattestid

– Vi arbeider ikke natt hver uke, men vi er kjent med at det er noen foretak som starter kjøring veldig tidlig på natta. Hver gang de blir stoppet er det overlast, sier hun.

– Vi tror derfor det er mer regelen enn unntaket at det er overlast.

Ingen av de fire sjåførene fikk kjøre videre uten å lesse av lasten for å komme under grensen på 3,5 tonn tillatt totalvekt.

Annen manns sjåførkort

I samme kontroll ble også en vogntogsjåfør tatt for kjøring med annen manns sjåførkort. Sjåførkortet som ble misbrukt ble inndratt, og sjåføren anmeldt.

– Vedkommende hadde heller ikke gyldig transportløyve, og fikk ikk ekjøre videre før transportløyvet er på plass, sier Giskås.

Tidligere på natten ble en annen transportør stoppet i Verdal uten gyldig transportløyve.