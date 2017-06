Mistenker tyveri

Politiet i Stjørdal har opprettet sak etter at en scootereier meldte fra om at noen hadde skadet scooteren. Politiet var på åstedet i Stjørdal sentrum i halv åtte-tida fredag kveld. De mener skadene på scooteren tilsier at noen har forsøkt å stjele den. Sak er opprettet.