Nytt forslag kan halvere Norske Skog-gjelda

Norske Skog senket børskursen da de fortalte at de ikke hadde mulighet til å betale gjelda på 290 millioner euro som forfaller i 2019. Nå lanserer de et nytt forslag som kan halvere gjelda fra 8,7 milliarder til 4,2 milliarder kroner. og forbedre konsernets bokførte egenkapital til rundt 3,5 milliarer kroner. I dag er egenkapitalen 39 millioner kroner. Forslaget reduserer også rentekostnadene med rundt 300 millioner kroner i året, skriver selskapet i en børmelding.

I løsningen inngår å konvertere gjeld til egenkapital, noe som gjør at dagens eiere vil sitte med 10 prosent av den nye egekapitalen. I realiteten betyr det at konsernet blir eid av de som i dag har gitt lån til konsernet.

Trenger kapital

– Etter å ha håndtert høy gjeld i nedadgående markeder i mange år, har Norske Skog nå en bærekraftig virksomhetsportefølje med svært konkurransedyktige forretningsenheter. For mye av inntektene blir brukt til å betale renter, og for lite til å investere i eksisterende virksomheter. Dette er et balansert rekapitaliseringsforslag som vil redusere konsernets gjeldsnivå og rentekostnader betydelig, slik at konsernet kan investere både i forbedringstiltak og grønne vekstinitiativer. Forslaget er fordelaktig for alle interessenter, og alle alternativene er mindre gunstige, skriver Lars. P.S. Sperre, konsernsjef i Norske Skog i en pressemelding.

Konseptet er som følger: