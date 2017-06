Sju entreprenører kjemper om tidenes oppdrag

Da fristen for å levere tilbud gikk ut klokken 12 fredag var det kommet inn tilbud fra sju entreprenører.

Entreprisen, som består av 5,4 km ny veg mellom Strømnes og Sprova, er den største entreprisen noen gang på et utbyggingsprosjekt i Nord-Trøndelag. Tilbudssummene varierer fra 360 millioner kroner til 420 millioner kroner.

Svært fornøyd

Prosjektleder for Fv. 17 og Fv. 720 Dyrstad–Sprova–Malm, Jo Bernt Brønstad, legger ikke skjul på at han var spent da fristen nærmet seg.

– Slike frister er milepæler for oss som jobber i prosjektet. Mange tilbydere betyr stor interesse i markedet og bedre konkurranse. Vi hadde håpet på mange interessenter, og er nå svært fornøyd med at vi har fått inn sju tilbud, sier Brønstad i en pressemelding.

Entreprisen de sju entreprenørene har levert tilbud på inkluderer følgende:

5,4 km ny veg

tilhørende lokalveger mellom Strømnes og Sprova

Strømnestunnelen (1000 meter)

Holmviktunnelen (600 meter)

Holmvikbrua (42 meter)

Eldbrua (27 meter)

elektrotekniske anlegg, drenering, asfaltering, vegmerking, rekkverk, skilt, lysmaster m.m.

Flere hundre arbeidsplasser

Det er ikke bare for prosjektet at entreprisen representerer en viktig milepæl. Entreprisen er av et slikt omfang at den kan bety flere hundre arbeidsplasser, både for entreprenører og underentreprenører. I tillegg kommer ringvirkninger for leverandører av varer og tjenester i lokalmiljøet og i regionen.

– Vi skal bygge veg, tunneler og bruer. I tillegg til selve arbeidet med planlegging, prosjektering og bygging, skal arbeidsfolket sove og spise og maskiner skal ha drivstoff. Vi har hatt flere møter med lokalt næringsliv for å forberede dem på det som kommer, sier Brønstad.

Slag i slag

I tiden framover vil Brønstad og hans stab gå gjennom og kontrollregne på tilbudene. Signering av kontrakt med en av tilbyderne skjer ifølge presesmeldingen i august. Da skal også entreprisen på bygging av Beitstadsundbrua lyses ut.

– Nå går det slag i slag fremover. Vi er allerede godt i gang med å bygge anleggsveger til Beitstadsundet, hvor vi skal bygge ei 580 meter lang bru. Vi har ryddet terrenget for skog, har sprengt ut steinmasser som vi bruker som forbelastning og fylling til ny veg. I oktober starter anleggsarbeidet på bygging av veg mellom Strømnes og Sprova. Deretter blir det kontinuerlig anleggsvirksomhet helt til prosjektet åpner for trafikk i slutten av 2019, sier Brønstad.