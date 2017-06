Slo Danmark i VM-kvalifisering

Etter tap i de første kampene mot vertsnasjonen Azerbaijan, Nederland og Ukraina, ble det en etterlengtet seier over Danmark i Sports Games Palace. De norske jentene vant 3-1 etter å ha tapt første sett 21-25. Andre sett endte 25-15 til Norge, og etter 25-23 i et meget spennende tredje sett, var Eline Bye og hennes lagvenninner skikkelig på hugget og tok fjerde sett greit 25-15.

Fem kamper på fem dager

I god volleyball-tradisjon spilles VM-kvaliken mellom flere nasjoner med kamper hver dag. Norge måtte som ventet finne seg i å tape 0-3 mot sterke Azerbaijan og Nederland, som er ranket som nummer fem i Europa. Mot Ukraina torsdag ble det et nytt tap, men med 1-3 kom den første settseieren, 25-22 i andre sett.

Nykomponert norsk lag

Fredag kom altså så den første seieren til det nykomponerte norske laget. Nå gjenstår Israel lørdag, femte kamp på fem dager. Israel har en seier, 3-0 over Danmark, og bør være en jevnbydig motstander for Norge.



Julie Heile Mikalsen, som til daglig spiller for Holte, Brøndbys og Eline Byes erkerival i den danske ligaen, ble kåret til beste spiller mot Danmark. Blant flere debutanter i Norges tropp er Synne Grøttum Kolsvik, datter av tidligere landslagsspiller Bård Grøttum fra Egge.