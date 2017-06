Tor Olav Mørseth slutter som sjefredaktør i Adresseavisen

– Etter drøyt to veldig lærerike, spennende og utfordrende år, har jeg fått en mulighet jeg ikke kan si nei til, sier Mørseth i en pressemelding sendt ut fra Polaris Media fredag morgen.

Mørseth tar fra 1. august over som administrerende direktør i DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS (et nytt initiativ for å digitalisere norsk næringsliv med 15 ledende norske selskaper som eiere).

– Ikke lett å forlate mediebransjen

– Det er ikke lett å forlate mediebransjen, og det er ikke lett å forlate Adresseavisen. Samtidig er jeg overbevist om at Adresseavisen står sterkt rustet til å takle den krevende situasjonen hele mediebransjen står i. Jeg er glad og stolt over å ha fått lov til å bidra til det, sier Mørseth i meldingen.

– Tor Olav Mørseth har gjort en meget god jobb som sjefredaktør i Adresseavisen og han har sammen med adm.dir. Tove Nedreberg og de ansatte bidratt til at Adresseavisen har styrket sin posisjon som et av landets ledende mediehus, sier styreleder i Adresseavisen og konsernsjef i Polaris Media, Per Axel Koch, og legger til:

– I denne perioden har Adresseavisen hatt en betydelig vekst i antall abonnenter og bruken av betalt digitalt innhold har økt kraftig. I tillegg ble Adresseavisen i 2016 kåret til Årets avis, og vant senest i mai i år prisen for Årets innovasjon i mediebransjen.

Jobber i Adresseavisen i sommer

Mørseth trer ut av rollen som sjefredaktør umiddelbart, og skal jobbe med ulike prosjekter i Adresseavisen og Polaris Media frem mot sommeren.

Kirsti Husby (45), nyhetsredaktør og stedfortreder for sjefredaktøren, er konstituert som sjefredaktør, og går inn i Mørseths ulike funksjoner.

– Jeg er glad for at en så dyktig nyhetsredaktør som Kirsti Husby blir konstituert i rollen som sjefredaktør i Adresseavisen, sier Koch i pressemeldingen.