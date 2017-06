Atletene gir seg mens de er på topp

Kåringen av beste innslag er en naturlig avrunding på det årlige Vømmøl-opptoget. I år gikk prisen til Vømmøl Atletklubb, for niende gang på 10 år. De meritterte atletene hadde et uimotståelig tema for årets påfunn. De spilte ut tablåer til Rotmo-sangen "Vårres Jul" - fra start til slutt.

Avskjed med brodd

Nå er det klart at Vømmøl-togets soleklare toppunderholdere har gjort sitt. I et facebook-innlegg skriver Lars Børre Hallem at det er slutt.

- Dette ble bestemt på et årsmøte 13. mai - og endelig bekreftet etter sentraliseringsprosessen i kommunens formannskap 1. juni - skriver Hallem med henvisning til den opphetete skolestrukturdebatten i kommunen.

Takk for oss!

Hallem deler ut et velrettet spark til den den politiske ledelsen i kommunen i innlegget.

- Nå kan den politiske ledelsen gå tur fra klubbhuset, under lyset fra elvepromenaden, mens vi går elvepromenaden vår med hodelykt, mens det ennå er lys i husene. Takk for oss, avslutter han.

Øvrige vinnere

Årets Vømmølrøy: Hanna Leggen alias Eva Gunn Tromsdal.

Årets Vømmøltiur (årets liggende): Jan Stiklestad i Vømmøl Atletklubb.

Årets Barnepris: Tvistvold og omegn Jultestellarlag as.

Årets Kjørende: Stranda Stång og Hælsetun.

Årets Gående: Vømmøldalens radikale.

Tvistvold og omegn jultestellarlag as.