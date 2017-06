Bilbrann på E6

Nødetatene er på stedet for å slokke brannen.

– Bilen står like nord for der midtdelerne starter, sør for Rungstadvatnet, sier operasjonsleder Stig Rune Viken ved politiets operasjonssentral. Det var to person i bilen. De kom uskadet fra brannen.

– Det brant ganske godt i bilen. Derfor prøver vi å stoppe trafikken inntil brannvesenet har kontroll, sier Viken.