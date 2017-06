Ivrige geocachere fra hele verden på Egge

Fra fredag til søndag blir det arrangert Vikingevent og Geocaching på Egge. Det er andre gang at Geocaching og vikingevent blir arrangert på Egge gård i Steinkjer. Årets tema er vikingtiden og da passer det perfekt at det ligger i et område med mye historie.

Geocaching går ut på at man får tildelt GPS-koordinater på telefonen, og dermed går turen dit koordinatene forteller. Når man er på riktig plass, finner man en beholder der man skal signere navnet sitt.

Våt skattejakt

May Kvalvåg og Roar Foshaug fra Trondheim var to av de som tok turen til arrangementet på Egge gård lørdag. De trosset regnværet og fant alle postene, eller "cacher" som var lagt opp rundt området.

– Det ble en veldig flott runde. Det er veldig fint her i Steinkjer, sier May.

Brukte over en time på samme post

Freddy Sørensen fra Oslo hadde bestemt seg for å løse oppgaven som var på en av postene og ga seg ikke før han skjønte koden som måtte til.

- Jeg begynte å skjønne at jeg hadde forstått systemet på gåten da jeg så at vakten som fulgte med posten begynte å filme hva jeg gjorde. Det føltes godt å finne koden, det ble mange turer fram og tilbake, innrømmer Sørensen.

Deltakere fra hele verden

Det var tilreisende helt fra Australia, noe som Lisbeth Schanke Rødseth i arrangementskomiteen for Vikingevent 2017 gleder seg veldig over.

– Det viser at Steinkjer og Egge gård har fått en høy status i et verdensomspennende Geocaching-miljøet. Det skal mye til for å tildelt et ”megaevent”, så vi føler oss veldig privilegerte, sier Schanke Rødseth.

Hun forteller at det har kommet folk hele dagen for å delta på aktivitetene.

– Både store og små finner glede av å dra på jakt etter de forskjellige postene rundt om i området. Noe cacher var her tidligere, og noen velger å gå etter disse , mens de fleste går etter de som er plassert ut med tanke på dette arrangementet .