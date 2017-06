Muligheter for nytt Innherred

Det er bare tretten år til det skal markeres at tusen år har gått siden slaget som endret Norge fant sted. Midt i hjertet av Innherred. Det er mulig å trekke en direkte linje fra det som den gang skjedde, til dagens samfunn – og den muligheten bør utnyttes. Hvis ikke, går man med ryggen inn i framtida.

Dagens endringer er langt fra så dramatiske som begivenheten vi skal markere, men de samfunnsmessige utfordringene som omgir oss er likevel betydelige. Når det usynlige grensegjerdet mellom nord og sør nå rulles inn og kjøres til historiens gjenvinningsstasjon, er det mer enn politikken som får ny dynamikk. I dette ligger betydelige utfordringer. De kan man angripe offensivt – eller det er mulig å lene seg tilbake og se hvor det hele bærer av gårde. Det siste tror jeg er et særs dårlig valg.

Styrker regionene

Mens det regionale Norge – og Trøndelag – etter 1030 raskt ble historie, fordi Harald Hårfagres samlingsverk mest av alt var en skjør føderasjon hvor de gamle, uavhengige enhetene utgjorde grunnstrukturen og derfor sto i veien for nyorienteringen vi fikk etter slaget – tror jeg det «nye» Trøndelag blir langt mer regionalisert enn de to fylkene hittil har vært. Rett og slett fordi det nye fylket blir såpass stort, både i folketall og størrelse, at enhetsmodellen vi kjenner fra Nord-Trøndelag ikke passer den nye virkeligheten. Nord-Trøndelag var bundet sammen av fylkeskommune, fylkesmann, politidistrikt, NTE og – i vekslende grad; Trønder-Avisa. Mediehusets rolle har vært å rette et konstant søkelys mot de institusjoner som har skapt forestillingen om «nordfylket». Svært mye av vår journalistikk har handlet om, ja; fylkeskommunens virksomhet, fylkesmannen, politiet og NTE. Et dypdykk i arkivet vil raskt bekrefte denne påstanden. Slik har vi bidratt til å bygge opp under forestillingen om hva Nord-Trøndelag har vært.

Fylkesmannen, fylkeskommunen og politidistriktet er – eller er i ferd med å bli – historie, i betydningen eksklusive for Nord-Trøndelag. NTE består, men med nytt og fragmentert eierskap forsvinner også «fylkesverket» – som ikke bare har vært en viktig næringsaktør, men som i stor grad også er blitt brukt som politisk verktøy. Rollen er riktignok svekket de siste årene – men har likevel vært tydelig, ikke minst i fylkeskommunens budsjetter.

Innherred kan tape

Nå vokser i styrke forestillingene om Namdalen, Fosen, Øyregionen, Orkdalsregionen, Fjellregionen – det gamle Værnes og Trondheims-regionen. Hva blir igjen? Jo – den viktigste aksen av dem alle; som følger jernbanen og E6 fra den gamle fylkesgrensa helt inn til bunnen av fjorden. I stort det gamle Inn-Trøndelag – men Værnes har neppe tenkt seg nordover, så dermed sitter vi igjen med Innherred.

Hvilken vei velger man der? Det er ikke uten videre så lett å se. Dessverre.

Kommunereformen, som denne uken fikk sitt – iallfall foreløpige – sluttpunkt med Stortingets vedtak, har kanskje rotet det mer til enn godt har vært. Framfor en bred debatt om hvilken vei Innherred bør gå, har vi fått kjekling om administrasjonssteder og kommunal selvstendighet – målt mot antatte og sannsynlige fordeler ved å slå sammen. Dessuten har ingen av de aktuelle scenarioene hatt en samling av Innherred som utgangspunkt. Etter min mening har vi derfor fått en debatt som har dratt oppmerksomheten bort fra det vesentlige.

Tyngden er i Trondheim

Vi ville ikke fått mer tyngde på Innherred av å slå sammen Verdal og Levanger. Å innlemme Frosta ville nærmest blitt en parentes – og det er definitivt ikke ment som en fornærmelse av frostingene. Det samme kan vi si om en samling av de tre kommunene helt innerst i fjorden – og om Snåsa hadde hengt seg på, ville betydningen blitt den samme som om Frosta hadde gått inn i en ny kommune i sør. I verste fall ville en slik løsning skapt to nye storkommuner som i årevis ville hatt evig nok med å skape seg selv – og posisjonere seg overfor hverandre. Den som tror dette ville styrket Innherred tar etter min mening fullstendig feil. Det er ikke eget rådhus i Verdal eller Frosta som er utfordringen. Ei heller sammenslåtte lensmannskontorer – om enn strukturene er aldri så viktige, både sett ovenfra og nedenfra.

La oss se det i øynene: Tyngdepunktet i det nye fylket blir Trondheim. Hvordan skal resten av Trøndelag forholde seg til det?

Gleder seg over naboens tap

Når LFK taper en viktig kamp, jubles det både i Verdal og på Steinkjer. Tilsvarende jubles det når Rosenborg vinner. Yesss! Fotballen skaper riktignok «fiendskap» det er liten grunn til å overføre til andre deler av samfunnet. Men når man i realiteten ikke har noe som forener, blir oppmerksomheten mot det som skiller desto tydeligere – og der er vi i mangt nå, i en av de mest fruktbare og framgangsrike regionene i hele landet.

Næringslivet ser verden fra sitt ståsted. Ikke uviktig – men næringslivets fremste agenda er og forblir å tjene penger, ikke bygge samfunn for samfunnets skyld. Argumentasjonen om at kommunesammenslåinger er viktig for å skape symmetri mellom offentlig forvaltning og «arbeidsmarkedsregionene» er det vanskelig å ta fullt ut på alvor – fordi forvaltningsenheter er avhengig av fastlagte grenser som kan plottes inn i kart – mens arbeidsmarkedsregioner er flytende størrelser som svært ofte ikke lar seg forene med kommunegrenser, uansett hvor store enheter som skapes. Enkelt forklart: Levanger er i ferd med å bli en del av en arbeidsmarkedsregion med Trondheim som nav. Steinkjer er det ikke – men Steinkjer og Levanger er definitivt innen rammene av samme arbeidsmarkedsregion. Det er derfor vi trenger å løfte blikket – og la kommuner være kommuner.

Innherred 2030

Min utfordring er like enkel som den er vanskelig: Det er på tide å stable på beina «Innherred 2030». Mye av den offentlige oppmerksomheten i det nye fylket vil trekkes mot aksen Trondheim–Steinkjer. Innherred står likevel i fare for å falle mellom stolene Namdalen og Værnes –og bli en kombinasjon av drabantregion for «storbyen» i sør og utkant i regionen. Dersom alt som skjer i årene som kommer er samferdselsutbygging som reduserer reisetiden til Trondheim, har man i realiteten stort sett tapt – sett fra eget ståsted.

Vi ser at namdalingene nå løfter seg opp fra debatten om kommunereformen og søker måter å trekke sammen på. Jeg tror vi vil få tilsvarende prosesser i de øvrige «regionene». Tilbake sitter Innherred – som, mye fordi området består av tre halvstore kommuner som klarer seg godt alene, strengt tatt kan dyrke egeninteressen langt utover i århundret.

Stolt Innherredsbygg

Legg debatten om kommunesammenslåinger død – og søk sammen! Skap møteplasser for beslutningstakere og andre aktører i samfunnet–blant annet næringslivet, kulturen og utdanningsinstitusjoner. Bygg felles tjenester og enheter hvor dette er naturlig–og behold lokalt alt hvor nærheten mellom beslutnings-takere og innbyggere er viktig.

Namdalsavisa har skapt begrepet «Stolt namdaling». Det er etter min mening så nær innertier det er mulig å komme – fordi det bygger opp under en regional forståelse som vil bli viktig i årene som kommer. Det sier også alt om hvor viktig det identitetsskapende er, noe svært mange har brent seg på å underkjenne, kanskje fordi det oppleves diffust og langt fra lar seg taste inn i regneark.

Dermed må vi spørre: Hvem skal gjøre Innherred «great again»?