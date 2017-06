Tok sin første laks i Figga på 30 år

Figga ble åpnet for fiske 1. juni, det tredje og siste året med kontrollfiske etter friskmeldingen. Ivar Pettersen begynte å fiske klokka 18.00 pinseaften. Halvannen time senere satt laksen på sluken.

- Kjempemessig. Det var litt ekstra spennende fordi laksen var etter fem ganger før den satt. Jeg vurderte å bytte til mark, men så langt kom jeg aldri, sier Pettersen.

Historisk følelse

Både han og faren hans har fisket mye i Figga opp gjennom årene. Også på Ryggavaldet der årets første - og den første på 30 år ble tatt. Men ikke den største.

- Rekorden i Figga er på 10 kg, men i Namsen er den 21 kg. Jeg var ni år da jeg tok den første laksen i Namsen, ja på ni kilo. Så det har det blitt noen lakser, men det er artig å fiske i Figga igjen. Det gir meg en følelse av å være med på noe historisk, sier han.

Han sikret også en skjellprøve at av den første Figga-laksen sin.

Håp om tidligere åpning

Så langt har det vært få fiskere; bare tre kjøpte fiskekort lørdag. Årets sesong er starten på ei ny tid, etter at fiskesperra ble fjernet i april.

Forvaltningen har satt en limit på 40 laks i år.

For grunneier Per Odd Rygg var det også stort å oppleve årets første i Figga- og den første på valdet på 30 år.

- Vi håper at åpningen kan bli 1. mai etter hvert. Figga er kjent for å være ei tidlig elv med oppgang av mye stor laks. Akkurat nå er forholdene veldig gunstige, med verken for mye eller lite vatn, sier Per Odd Rygg.