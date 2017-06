Økomatgården på salg

Nå kommer gårdsbruket som er hovedbasen for Økomat Innherred for salg. Det lille gårdsbruket som ligger helt inntil jernbanelinja like sør for Mulekrysset, har de senere årene vært både butikklokale, lager og pakkeri for Økomat Innherred.

– Vi har en årsomsetning på fire millioner kroner. Det er for lite omsetning. Men jeg vet ikke hva som er årsaken til at vi ikke klarer å øke, sier daglig leder Vidar Grøtting.

Har interessenter

Mandag skal han i kontakt med noen som ønsker å kjøpe gårdsbruket. Han vet ennå ikke om Økomat Innherred fortsatt har base på gården hvis det blir et salg.

– Alt avhenger av den nye eieren av gården. Vil han leie ut kan det være aktuelt, sier han.

Økomat Innherred leverer frukt- og matkasser i regionen. Til forskjell fra mange andre aktører i slike abonnementsordninger er alle varer de leverer økologiske.

Stagnasjon

Matkassemarkedet har stagnert det siste året etter flere år med kraftig vekst. De to store aktørene Adams matkasse og Godtlevert.no slo seg sammen i mars i vår. Begge selskapene skal leve videre som egne merker, men innkjøpene skal de gjøre sammen for å få større rabatter. Samlet har de to en omsetning på 700 millioner kroner.