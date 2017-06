Flere får nei i banken

Nye regler for lån har gjort at bankene avviser langt flere kunder enn tidligere. De siste seks-sju årene har lav rente og kraftig økning i reallønna ført til at boligprisene har gått i været. Nå er det stopp. I fjor gikk reallønna (lønnsstigning minus prisstigning) ned for første gang på mange år.

I tillegg kom Finanstilsynet med skjerpede regler for å dempe boligprisveksten i storbyene. Nå får du ikke låne mer enn fem ganger inntekten din. For personer som har mye kredittkortgjeld og har refinansiert det inn i boliglånet, kan drømmeboligen bare bli en drøm.

I BN bank får 44 prosent av boliglånssøknadene nå avslag.

– Forbruksgjeld er den raskest økende årsaken til at vi gir avslag på boliglånssøknader, sier administrerende direktør Gunnar Hovland i banken til Dagens Næringsliv. For to år siden var det bare 30 prosent som fikk avslag på boliglånet.

Enorm kredittkortgjeld

Hovland forklarer endringen med at gjeldsveksten har vært på fem til seks prosent i året, mens forbruksgjelden har økt med 14 til 15 prosent. Du får mulighet til å låne på kredittkort uten den normale sjekken banken gjør når du låner. Så lenge du ikke har betalingsanmerkninger er det lett å få nye kort man kan låne på.

– Jeg tror rett og slett vi har en generasjon som vokser opp nå som har et helt annet forhold til gjeld, og tar ut forbruket på forskudd uten at de helt skjønner hva rentekostnadene og konsekvensene ellers blir. Denne gruppen får ikke boliglån fordi de har levd livet langt på forskudd, sier Hovland.

Flere boliglån

Samtidig strekker nordmenn også boliglånsgjelda. I 2016 var gjenomsnittet av gjelda 3,23 ganger brutto inntekt. Det er en kraftig økning fra året før da gjennomsnittlig gjeldsgrad for alle boliglåntakere var 2,97 ganger brutto inntekt.

Den samme undersøkelsen viser at halvparten av oss låner mer på boligen for å pusse opp, kjøpe hytte, bil eller finansiere forbruk.

Undersøkelsen viser også at langt de fleste låner veldig mye. I gjennomsnitt hadde alle nye boliglån en belåningsgrad på 67 prosent. Låner du mer enn 70 prosent må du betale høyere rente i mange banker. Personer under 35 år lånte hele 78 prosent av verdien på boligen.

Gnir seg i hendene

Det er to grupper som tjener på utviklingen. Den ene er bankene som låner ut penger via forbrukslån til ei rente skyhøyt over det du kan få i banken. Over 20 prosent er normalt, mens et huslån har ei rente på mellom tre og fire prosent.

Den andre gruppen er inkassoselskapene. Antall innkomne inkassosaker økte med 52 prosent fra 2010 til 2016. Det tyder på at mange har mistet kontrollen over kredittkortgjelda og ikke lenger klarer å betjene den.

Derfor går nå staten inn for å opprette et gjeldsregister der all gjeld skal registreres. I dag finnes det ikke et slikt register. Dermed kan ikke bankene sjekke om låntakeren har gjeld han ikke oppgir til banken. Med flere kredittkort med stort opptrett kan det være mange hundre tusen kroner. Så stor gjeld til høy rente gjør det vanskelig å betjene et vanlig boliglån.