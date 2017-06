- Ingen kan utelukke terrorhandlinger i Norge

– Jeg tror ikke at vi skal beslutte at Norge er mer eller mindre utsatt for terror etter de siste angrepene i Storbritannia. Norge kan også være et terrormål. Ingen kan utelukke at slike handlinger også vil skje her, sier Kristian Berg Harpviken, direktør ved Institutt for Fredsforskning til NTB søndag.

Han viser til britenes statsminister Theresa May, som går hardt ut mot militant islamisme dagen etter terrorangrepet i London.

– Vi hører jo at May sier at dette ikke kan fortsette. Det er et slags signal om at nå må man gjøre noe nytt. Utfordringen er ofte at veldig mange tiltak er preget av dilemma og har også en kostnadsside, forklarer Harpviken.

Kan splitte

Han mener det kan være farlig å forveksle radikalisering og religiøs fromhet. Det kan bidra til at folk som ser seg som lojale mot sitt egen samfunn og sin egen stat, plutselig kjenner at de ikke oppfattes på den måten.

– Selv om man skal være forsiktig med å generalisere, er veiene til radikalisering mange. Men ett element som går igjen er jo et utenforskap i en eller annen forstand. Her er det noen dilemmaer, i den grad man begynner å holde øye med bestemte grupper kan dette oppleves som en stigmatisering, understreker Harpviken.