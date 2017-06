Ledere verden over fordømmer London-terror

Fire dager før valget rystes britene igjen av et terrorangrep. Tre angripere rakk å drepe sju mennesker og såre over 50, før de selv ble drept av politiet.

Litt etter klokka 22 lørdag kveld fikk politiet i London melding om at en hvit varebil hadde pløyd ned fotgjengere på London Bridge, for deretter å fortsette til populære Borough Market like ved. Der hoppet tre menn ut av bilen og begynte å stikke ned folk rundt seg.

– Sju personer ble drept i angrepet, i tillegg til de tre angriperne som ble skutt og drept av politiet, opplyser Londons politimester Cressida Dick søndag morgen.

Viser medfølelse

– I lys av denne nye tragedien står Frankrike mer enn noensinne ved Storbritannias side. Mine tanker går til ofrene og deres familier, skriver Frankrikes president Emmanuel Macron på Twitter.

Budskapet fra NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg er det samme.

– Mine tanker er med alle dem som er berørt av det brutale London Bridge-angrepet. Vi står sammen med folket i London, tvitrer han.

Sjokkerte

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker er sjokkert over at britene på nytt ble rammet av terror.

– Jeg følger den siste utviklingen i London med redsel. Tankene går til ofrene og deres familier. Vær forsiktig, tvitrer han.

USAs president Donald Trump var også raskt ute, men gjentok først sitt krav om innreiseforbud for innbyggere fra seks muslimske land, et krav som inntil videre er stanset av rettsvesenet i USA.

Innreiseforbud

«Vi må være smarte, årvåkne og tøffe. Domstolene må gi oss tilbake rettighetene våre. Vi trenger innreiseforbud som et ekstra sikkerhetstiltak!, skrev Trump på Twitter.

Først en time senere kommenterte han terrorangrepet i London direkte.

«Uansett hva USA kan gjøre for å bistå i London og Storbritannia, så kommer vi til å være der. VI STÅR SAMMEN MED DERE. GUD VELSIGNE DERE!", tvitret han.

Meningsløs vold

Nordiske ledere slutter seg til fordømmelsene av lørdagens terrorangrep i hjertet av London.

– På nytt blir vi vitne til en forferdelig tragedie og våre tanker går til ofrene. Vi står sammen med Storbritannia mot denne meningsløse volden, skriver statsminister Erna Solberg (H) på Twitter.

– Jeg fordømmer på det sterkeste det grusomme terrorangrepet i London. Vår dype medfølelse og kondolanser går til de rammede og deres familier, tvitrer utenriksminister Børge Brende (H).

– Jeg er sjokkert og trist over nyhetene fra London og fordømmer angrepet på det sterkeste, skriver Finlands statsminister Juha Sipila på Twitter. Han får følge av Danmarks utenriksminister Anders Samuelsen.

- Ondskapsfullt og sykt

– Forferdelige terrorister. Det er så sykt at jeg ikke finner ord. De må bekjempes med alt vi har, inntil de er utryddet, tvitrer han.

– Nok et ondskapsfullt terroristangrep i London i går kveld. Solidaritet med Storbritannia. Mine tanker går til ofrene og deres elskede, skriver Sveriges utenriksminister Margot Wallström på Twitter.

Australias statsminister Malcolm Turnbull gir også uttrykk for solidaritet med britene.

– Våre tanker og resolutte solidaritet er som alltid med det britiske folk etter dette sjokkerende terrorangrepet i London, skriver han på Twitter.

Rammet uskyldige

Londons borgermester Sadiq Khan kaller angrepet på uskyldige London-innbyggere og besøkende for feigt.

– Slike barbariske handlinger kan ikke rettferdiggjøres, sier Khan.

Labour-leder Jeremy Corbyn berømmer nødetatene som raskt fikk situasjonen under kontroll.

Takker nødetatene

– Det meldes om brutale og sjokkerende hendelser i London. Mine tanker går til ofrene og deres familier. Takk til nødetatene, tvitrer han.

Den amerikanske popartisten Ariana Grande, som i dag holder støttekonsert for de 22 som ble drept etter hennes konsert i Manchester i forrige måned, er også preget.

– Jeg ber for London, skriver hun på Twitter.