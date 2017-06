Så bjørn på tur til Steinkjers tak

Observasjonen ble gjort ved 10.30-tida fredag mens han var på veg opp til Peilehytta på Oftenåsen - fra Rannemsvegen.

Susegg forteller at han hadde gått 10-15 meter ut på flata, på toppen der vegen svinger til 90 grader til venstre, da han ble oppmerksom på et dyr.

Så profilen

- Jeg ble først forundret over å se et dyr her, og tenkte først på rein. Jeg så dyret bakfra først, men like etter så jeg den i profil. Da var det ingen tvil. Det var en bjørn, sier 53-åringen.

Han anslår avstanden til mindre enn 100 meter. Bjørnen gikk langs vegen, og forsvant så i buskaset. Hele scenen var over på 30 sekunder.

Susegg innrømmer at han først ble forfjamset, så etter hvert litt skjelven.

- Jeg fikk litt puls ja, og fant det best å gå ned igjen. Du føler deg ikke helt trygg i en slik situasjon, i hvert fall ikke når du er alene, som jeg var. Jeg så meg nok mer bakover enn framover på veg nedover, ler Susegg.

Varslet SNO

Susegg var i tvil om han burde varsle noen om det han hadde sett, men visste ikke helt hvordan. Han postet derfor et innlegg på facoebook-siden til "Ti-på-topp" i Steinkjer. Responsen uteble ikke.

- Jeg fikk råd og sendte en mail til Statens Naturoppsyn, men har ikke hørt noe fra dem ennå, sier han.

Cato Hellem var en av dem som svarte. Han bekrefter at historien er sann.

- Jeg så sporavtrykk etter bjørnen i mose, utenfor vegen på flata som Susegg beskrev, sier han til Trønder-Avisa.