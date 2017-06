Syklist i "Trondheimsfjorden rundt" påkjørt

Politiet melder på Twitter klokka 14.20 at en syklist i sykkelrittet "Trondheimsfjorden rundt" er påkjørt på Sandvollan i Inderøy.

Han er undersøkt av Røde Kors på stedet, og viser seg å ha fått mindre skader.

Merket ikke noe

Bilen som kjørte på syklisten fortsatte videre, opplyser politiet.

Politiet kom etter hvert i kontakt med bileier, men han har ikke merket at han var i kontakt med syklisten.

Flinkere bilister

Rittleder Inge Johansen har fått vite om ulykken. Han er først og fremst glad for at rytteren slapp unna uten store skader. Han er betenkt over at bilisten forlot stedet, men stoler på at politiet finner ut av hva som faktisk har skjedd.

På generelt grunnlag mener han bilister har blitt flinkere i forbindelse med sykkelritt, til tross for dagens hendelse, samt episoden hvor en vakt ble påkjørt under UM i Skogn i fjor.

– Det er veldig få hendelser, takket være bedre forståelse ute i trafikken, samt høyere krav til vakthold og lignende. Målet er selvfølgelig at vi skal være helt fri for hendelser, men jeg synes helt klart vi ser bedring, sier den rutinerte rittlederen til Trønder-Avisa.