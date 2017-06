Trafikkuhell på E6 på Nossum

Politiet melder på Twitter klokka 12.33 om et trafikkuhell mellom to biler i Nossumkrysset sør for Levanger.

Det rapporteres om en person i hver bil, som har fått tilsyn av helsepersonell, men vurderes som uskadet.

Det ble mindre skader på bilene.

Trønder-Avisa følger saken.