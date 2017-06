Vet ikke motivet for knivstikkingen

To menn er siktet for grov kroppskrenkelse etter knivstikking i en leilighet på Garpa i Verdal natt til søndag. To personer - en mann og en kvinne ble lettere skadet, og ble behandlet ved Sykehuset Levanger.

De foreløpige siktelsene går på grov kroppskrenkelse.

Ukjent motiv

Politiet har gjennomført avhør av begge fornærmete i saken, og én av de siktede. Det har ikke gitt flere svar om årsaken til knivbruken.

– Det er fortsatt uoversiktlig. Vi vet ikke heller ikke hvem av de siktede som har gjort hva, sier etterforskningsleder Tor Klevmo ved Verdal og Levanger lensmannskontor.

Dimittert fra sykehus

Mannen som ble skadet ble søndag formiddag utskrevet fra sykehuset, mens kvinnen fortsatt er under behandling. Politiet vil ikke si noe mer om skadene som er påført.

Det er både gjort krimtekniske undersøkelser på åstedet, og lett etter spor på personene som knytter dem til hendelsen.

– I tillegg er det tatt utvidet rusprøve av personene fordi det har vært rus inne i bildet, sier Klevmo.

Siktet eier leiligheten

Politiet opplyser videre at personene er kjent for dem fra tidligere. Relasjonene mellom dem er imidlertid ikke klare. Alle de involverte kommer fra Verdal.

– Vi ønsker å si noe om hvem som eventuelt er par eller kjærester, sier Klevmo.

Han bekrefter likevel at en av de siktede i saken eier leiligheten der knivepisoden fant sted.