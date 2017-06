Hevder Humlegård stoppet karrieren til Geir Ove Heir

Heir var lensmann i Verdal fra 2001 til 2008. Verdalingen sluttet etter 36 år i etaten i fjor. Han hadde da vært politimester i Salten i sju og et halvt år - og søkte den nye stillingen som politimester i Nordland - da politietaten ble redusert fra 27 til 12 distrikter .

Den fikk han ikke.

Fikk konsekvenser

Heir var en av forkjemperne for at en samlokaliserte nødmeldingssentral ble lagt til Bodø. Politidirektoratet var i mot.

— Jeg er rimelig sikker på at politimester Geir Ove Heirs videre karriere i politiet stoppet opp på grunn av at han gikk inn for samlokaliseringen i Bodø. Det er derfor et stort paradoks at dette trolig ble avgjørende for hans fremtid som politimester. Han viste framsynthet og samfunnsansvar, sier tidligere Høyre-ordfører Ole-Henrik Hjartøy til VG.

Ydmyk autoritet

Politidirektoratet begrunnet forbigåelsen av Heir med at han manglet mastergrad. Hjartøy mener Heir ble straffet av POD for at han ikke la fingrende i mellom for Bodøs sak.

— Ja, det er helt klart min vurdering. Er det noen som virkelig hadde kunnskap om politietaten, så er det Geir Ove Heir. Han gikk alle gradene fra han begynte som lensmannsbetjent til han ble politimester i Salten. Heir er både ydmyk og har autoritet på samme tid, sier Hjartøy.

Gikk til toppjobb

Heir kommentere saken slik overfor VG:

— Jeg søkte på den nye jobben som politimester i Nordland, for meg var dette naturlig med den erfaring jeg hadde som politimester gjennom sju og et halvt år. Begrunnelsen fra ledelsen i POD hvorfor jeg ikke ble vurdert, var at jeg ikke hadde en mastergrad. Jeg synes derfor det blir vanskelig å kommentere ordførerens begrunnelse for hvorfor jeg ikke ble vurdert skikket til denne stillingen, sier Heir.

Han søkte så og fikk jobben som daglig leder for Remote Tower Center i Bodø, i Avinor Flysikring.

Et rimelig krav

Humlegård svarer VG i en epost at han mener at det er rimelig å kreve master for personer som skal sitte i tunge lederposisjoner.

Han har også kommentert VG-artiklene i politi.no.