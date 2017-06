Kollisjon mellom to biler på E6 i Langstein

Politiet sier at nødetaene er på veg til stedet. Det ble først meldt om brann i en bil, men det viser seg at det er en kollisjon mellom to biler og ingen brann på stedet.

Meldingen kom klokken 18.44 mandag kveld. Nødetatene er på stedet og det er full stans i trafikken på E6 klokkem 19.00.

Trønder-Avisa følger saken.