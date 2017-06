Politiet får klager om brudd på helligdagsfreden

Politiet i Nord-Trøndelag gikk mandag ettermiddag ut og formanet om at folk forholder seg til helligdagsfreden, som gjelder alle helligdager i året, også andre pinsedag.

Loven om helligdager og helligdagsfred skal «verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet, skal det være helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov». Den gjelder hele dagen og går ut på at det ikke er «tillatt å forstyrre gudstjenesten med unødig larm eller arbeid eller annen forstyrrende virksomhet.»

Får klager på plenklipping

Politi over hele landet har fått flere klager på at folk har jobbet med motorisert verktøy og andre ting som skaper unødig bråk i vår. Også i Nord-Trøndelag har det kommet klager.

– Vi har ikke fått mange meldinger, men noen. De gjelder at folk har brutt helligdagsfreden ved å klippe plenen, sier Dag Hjulstad, operasjonsleder for politiet i Trøndelag.

Klarer å vente

Hjulstad sier at politiet ikke gjør mye ut av disse klagene, men at de vil komme med en påminnelse om at helligdagsfreden gjelder.

– Det må gå an at det skal være én dag uten mye støy og bråk i nabolagene. Det tror jeg de fleste ønsker, sier Hjulstad, og minner om at det er meldt fint vær til uken - og at forholdene derfor er gode for å klippe plenen.

– Må noen gjøre noe, har vi forståelse for det, men plenflekken kan nok vente til senere i uka.

Respekt for de som må

Samtidig som at helligdagsfreden skal respekteres, må også andre ha respekt for at noen må jobbe også på røde dager.

Tornadofoto av gressklippende mann skapte nettstorm Et fotografi av en mann som klipper plenen i Canada med en tornado som virvler bak ham, skapte storm i sosiale medier.

– Er det noen som driver næring og derfor må holde på med aktiviteter på slike dager, må også det respekteres, sier operasjonslederen.

Venstre vil oppheve loven

Tidligere i år, til overraskelse for mange, gikk Venstres landsmøte inn for å oppheve loven om helligdager og helligdagsfred.

Landsstyret hadde innstilt på av avvise forslaget, men et flertall på landsmøtet i Ålesund ville det annerledes og stemte for å oppheve loven.

– Loven er et særnorsk fenomen, heter det i begrunnelsen fra Oslo Venstre, som sto bak forslaget. De viser til at loven ikke regulerer arbeidstidsbestemmelser.