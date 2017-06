8.100 dekar matjord borte – hvert år

– Statistikken viser at nedbyggingen er størst der hvor det er mest jordbruksareal å ta av, sier utredningsleder Geir-Harald Strand ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

8.100 dekar tilsvarer nær hele Oslo innenfor ring 2 eller åtte ganger Midtbyen i Trondheim. Omfanget av omdisponert jordbruksareal er størst i Rogaland, Hedmark og Sør-Trøndelag

– En kan undres på om dette skyldes mangel på alternativer, eller at jordbruksarealet ikke oppleves som en knapp ressurs der hvor man har mye av det lokalt, sier Strand.

Innenfor tettsteder

Nær en firedel av nedbyggingen skjer innenfor tettsteder. Ytterligere en firedel skjer mindre enn 1 kilometer fra et tettsted.

– Dette understreker behovet for å øke bevisstheten om jordvern i by- og tettstedsplanlegging, framholder han.

Stortinget har vedtatt at samlet jordbruksareal som tillates brukt til andre formål enn matproduksjon ikke skal overstige 4.000 dekar i året fra 2020.

Oversikten som NIBIO har utarbeidet sammen med Statistisk sentralbyrå, avdekker at det årlig bygges ned om lag 1.000 dekar mer matjord enn hva som er innrapportert fra kommunene. En analyse av ulike digitale kartdata ligger til grunn for tallmaterialet.

Lite kartlagt

Knapt halvparten av det nedbygde jordbruksarealet er blitt jordsmonnkartlagt, det vil si at jorda er kvalitativt vurdert, skriver NIBIO i en pressemelding.

– 70 prosent av det nedbygde arealet som det fins kvalitative data for, er av svært god jordkvalitet. Kun fem prosent er av marginal kvalitet, sier Strand i pressemeldingen.

– Det viser at det sjelden gjøres en vurdering av jordbruksarealets egnethet til matproduksjon før det bygges ned. Jordbruksareal bygges tilsynelatende ned på grunn av sin beliggenhet, uavhengig av øvrige kvaliteter, sier han.

Strand presiserer at det er knyttet usikkerhet til beregningene av faktisk nedbygd areal. Når metoder og datakilder har tilstrekkelig presisjon, vil det kunne utarbeides årlige tall for faktisk nedbygd jordbruksareal.

– Da blir det også mulig å revidere jordvernmålet, og sette en maksimumsgrense for hvor mye jordbruksareal samfunnet vil tillate at faktisk bygges ned per år, sier han.