Arnt Egil Stjernen tar over lederjobben i Lindseth Reklame

Samtidig som selskapet gjør endringer i lederkabalen sin, ansetter de også en ny medierådgiver og konsulent.

– Vi ønsker å tilby kundene våre hele spekteret innen mediekommunikasjon og kommunikasjonskanaler. Det krever en omstrukturering av hvordan vi skal jobbe fremover, sier seniorkonsulent og ny daglig leder i Lindseth Reklame, Arnt Egil Stjernen i en pressemelding.

Reklamebyrået ansetter Margunn Støvik Kjølstad som ny medierådgiver og konsulent.

– Jeg gleder meg til å starte hos Lindseth Reklame i august. Det skal bli spennende å lære mer om det de jobber med, og samtidig bidra med å øke fokuset på digitale tjenester i selskapet. Jeg håper også at dette bidrar til flere fellesprosjekter på Drivhuset, sier Støvik.

Svein Roar Lindseth, som nylig var med og undertegne intensjonene om å flytte Drivhuset inn i den planlagte innovasjonscampusen, går over i stillingen som arbeidende styreleder.

– Jeg har stor tro på at dette blir en god løsning for alle parter, og er glad for at både Arnt Egil og Margunn har takket ja til nye utfordringer i Lindseth Reklame, sier han.