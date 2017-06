Kvinne funnet i god behold etter leteaksjon

- Hun var kald, frossen og veldig sliten, men ellers i god behold. Hun hadde gått seg bort, og det var tunge forhold med mye snø der oppe, forteller operasjonsleder Dag Hjulstad i Trøndelag politidistrikt onsdag morgen og legger til at hun ble funnet klokka 01.19.

Det var tirsdag kveld at politiet i igangsatte leteaksjon etter en kvinne som skal ha gått seg vill på fjelltur.

Kvinnen tok selv kontakt med politiet på telefon klokken 16.30 tirsdag ettermiddag. Ni timer senere ble hun altså funnet, etter det politiet beskriver som en omfattende leteaksjon.

Slik var leteaksjonen:

– Vi forsøkte først å finne ut hvor hun var, og hva hun kunne se fra der hun er. Det er klart og fint vær, så det bør være mulig å se langt, sa operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i Trøndelag politidistrikt tirsdag ettermiddag.

De lyktes ikke med å finne ut nøyaktig hvor hun oppholdt seg, og tilkalte etter hvert Seaking-helikopter.

Kvinnen har oppholdt seg i et fjellområde i Høylandet. Nærmere sagt Grønkleppen, en høyde på 731 meter.

– Helikopteret er på tur inn i området. Hvis helikopteret ikke lykkes setter vi inn bakkemannskap, fortalte Tiltnes.

Bakkemannskapet ble kalt ut, og bedt om å møte opp og forberede seg på leteaksjon.

– Kvinnen har gått mye, og er sliten, men har med seg ekstra klær, og er bedt om å holde seg i ro oppe i høyden, sa Tiltnes.

Trolig tom for strøm

Seaking-helikopteret hadde sms-kontakt med kvinnen klokken 18.45. Siden da har ikke letemannskapene hørt fra henne.

– Vi regner med at hun nå har gått tom for strøm på mobilen sin. Vi har flydd inn et lag som har begynt bakkesøk i det mest aktuelle området, sier Tiltnes.

Nøyaktig hvor mange letemannskaper som møter opp er uvisst, men både Røde Kors og Sivilforsvaret er varslet.

– Vi er jo avhengig av at de er hjemme og klar til å rykke ut. Det kan ta litt tid, men de første lagene fra Røde Kors er som sagt på plass, sier Tiltnes.