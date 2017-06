Leteaksjon mellom Overhalla og Høylandet

Politiet i Trøndelag har igangsatt leteaksjon etter en kvinne som skal ha gått seg vill på fjelltur.

Kvinnen tok selv kontakt med politiet på telefon klokken 16.30 tirsdag ettermiddag.

– Vi forsøkte først å finne ut hvor hun var, og hva hun kunne se fra der hun er. Det er klart og fint vær, så det bør være mulig å se langt, sier operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i Trøndelag politidistrikt.

De lyktes ikke med å finne ut nøyaktig hvor hun oppholdt seg, og tilkalte etter hvert Seaking-helikopter.

Kvinnen har oppholdt seg i et fjellområde mellom Overhalla og Høylandet. Nærmere sagt Grønkleppen, en høyde på 731 meter.

– Helikopteret er på tur inn i området. Hvis helikopteret ikke lykkes setter vi inn bakkemannskap, sier Tiltnes.

Bakkemannskapet er kalt ut, og bedt om å møte opp og forberede seg på leteaksjon.

– Kvinnen har gått mye, og er sliten, men har med seg ekstra klær, og er bedt om å holde seg i ro oppe i høyden, sier Tiltnes.

Ikke funnet med helikopter

Klokken 20.10 melder politiet at søk med Seaking-helikopter iikke har lyktes. Dermed igangsetter de nå leteaksjon på bakkenivå.

Trolig tom for strøm

Seaking-helikopteret hadde sms-kontakt med kvinnen klokken 18.45. Siden da har ikke letemannskapene hørt fra henne.

– Vi regner med at hun nå har gått tom for strøm på mobilen sin. Vi har flydd inn et lag som har begynt bakkesøk i det mest aktuelle området, sier Tiltnes.

Nøyaktig hvor mange letemannskaper som møter opp er uvisst, men både Røde Kors og Sivilforsvaret er varslet.

– Vi er jo avhengig av at de er hjemme og klar til å rykke ut. Det kan ta litt tid, men de første lagene fra Røde Kors er som sagt på plass, sier Tiltnes.