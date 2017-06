Sykkelritt til Black Debbath-konsert

Klokken 15.00 lørdag 24. juni plugger Black Debbath inn ledningene i forsterkerne på toppen av Oftenåsen. I timene før håper Steinkjerfestivalen at mange har deltatt i sykkelrittet Oftenåsen Opp.

Det er Steinkjer Cykleklubb som arrangerer rittet. De inviterer alle som har en eller annen sykkel stående til å delta på rittet de kaller for et lavterskeltilbud med en heidundrende fest etterpå.m

– Det blir afterbike på toppen med Black Debbath på scenen. Det blir kult, sier Katrine Svendsen som er aktiv i sykkelklubben.

Første gang

Steinkjer Cykleklubb arrangerer festivalrittet i samarbeid med 3T og Steinkjerfestivalen. Dette er første gangen det arrangeres et sykkelritt opp til toppen av Oftenåsen.

– Dette er et lavterskelritt der vi sykler i samlet gruppe fra i sentrum og opp til Rannem. Når vi kommer til bommen ved Rannem er det fri fart oppover, sier Svendsen.

Felles trening

Hun sier at det blir lagt opp til fellestreninger for de som ønsker å teste bakkene opp til toppen i forkant.

– Dette gjør vi torsdager framover med oppmøte kl. 18:00 utenfor 3T i Steinkjer. For mange er det en styrkeprøve å sykle opp, men her er det også rom for å gå noen av bakkene og alikevel være på toppen i god tid før konserten starter. Vi har også fått lovnad om at det ordner seg med drikkestasjon underveis.

Utfordrer ungdommen

Svendsen kommer også med et bittelite spark i baken til ungdommene som skal på festival.

– I Steinkjer Cykleklubb har vi flere som hevder seg godt i sykling, men de fleste er eldre en 35 år. Vi håper ungdommer tar utfordringen og vil måle seg mot gutta i klubben.