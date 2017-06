– Trodde de hadde gitt opp å lete etter meg

Klokka var rundt halv ett på natta da helikopteret forsvant og fløy sørover til tross for at Molly Grongstad hadde viftet som besatt med en skistav med ei rød skjorte på.

– Jeg kjente jeg ble litt skuffa da, medgir Grongstad som imidlertid ikke mistet motet. Hun mobiliserte på nytt og gikk opp på en fjelltopp for å få oversikt.

Sendte snapper

Natta var fin. Det var god temperatur, månen skinte og hun så havet fra fjelltoppen. Hadde det ikke vært for at Grongstad hadde gått seg vill og mange, mange mennesker hadde tatt seg ut i terrenget for å lete etter henne, hadde toppturen vært rent idyllisk.

Molly Grongstad og mannen Kåre Georg var på sønnens hytte ved Svarttjønna da hun bestemte seg for å ta en fjelltur i godværet tirsdag.

Ektemannen drev med byggeaktivitet ved hytta, så Molly tok med hunden Kira og bega seg oppover Svarttjønnfjellet. Vel oppe, sendte hun mange snapper til venner og kjente og skrøt av den nydelige dagen.

Fra Svarttjønnfjellet gikk turen videre til Bretjønna. Derfra ville hun gå til Fiskløysa, en tur som tar rundt tre timer.

Snøfonnene forvirret

– Men da jeg kom til Bretjønna var det vanvittige mengder snø, det lå store snøfonner over alt. Jeg måtte gå høyere opp i terrenget for å komme fram, og jeg mistet de faste holdepunktene jeg ellers går etter på tur ned til Fiskløysa. Det var der jeg begynte å rote, slår Grongstad fast.

Det vil si, hun mente hun hadde området Inerdolla i sikte. Men da hun kom ned og fikk se skikkelig omkring seg, stemte ikke landskapet lenger. Grongstad skjønte at hun hadde rotet seg bort.



– Hva tenkte du da?

– Jeg tenkte først og fremst at jeg ikke måtte stresse, bruke unødig energi på det. Så gikk jeg opp på en topp for å se om jeg kunne kjenne meg igjen. Det gjorde jeg ikke, svarer hun.

Timene hadde gått, og Grongstad, som hadde tatt mange snapper i løpet av dagen, hadde lite batteri igjen på mobilen.

Ringte nødnummeret

Hun bestemte seg for å ringe nødnummeret 113, mens hun enda hadde batteri igjen. Politiets operasjonssentral fikk inn meldinga fra Grongstad på tidligkvelden tirsdag, og det ble igangsatt en større leteaksjon.

– Først kretset Sea King-helikopteret over meg fem ganger uten at de så meg. Da helikopteret returnerte om natta og kretset over meg i et kvarter fortsatt uten å ha sett meg, ble jeg litt motløs, medgir Grongstad.

Hunden Kira var imidlertid en trofast følgesvenn på langturen. Sammen kom de seg opp på nærmeste fjelltopp, og det var der Grongstad så fire oransje vester borte i lia.

Godt utstyrt

– Jeg kauket og de kauket. Det var en god følelse å bli funnet, selv om jeg ikke hadde lidd noen overlast. Jeg var godt utstyrt og hadde nok mat i sekken, forteller hun.

Grongstad ønsker å takke alle redningsmannskapene som rykket ut for å lete etter henne.

– Du verden så mange de var, og så godt å oppdage at så mange bryr seg. Jeg er utrolig takknemlig for den jobben de gjorde, sier dagens gladeste dame, Molly Grongstad.