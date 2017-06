11 mister jobben i Leksvik etter konkurs i byggefirma

11 personer står nå uten jobb etter at selskapet de jobbet for, Vågen bygg AS i Leksvik, er slått konkurs.

– Årsaken synes å være manglende oppgjør fra en del større kunder, forteller bostyrer Per Ove Sørholt i Levangeradvokatene ANS.

– Når kundene ikke har betalt har selskapet manglet likviditet og ting har gått overende, sier han.

Ikke pant i hus

I hovedsak har selskapet hatt privatpersoner som kunder.

– I denne bransjen lever de ganske farlig. Oppgjørene er ikke sikret på noe vis, entreprenørene har ikke pant i husene de bygger. Når du ikke får penger inn, går kassen tom etter hvert, sier Sørholt.

Til tross for at omsetningen i selskapet har gått ned fra 20 millioner i 2015 til 15 millioner i 2016 er ikke mangel på oppdrag fremhevet som en viktig årsak til konkursen.

Dekker skyldig lønn

I 2015 hadde selskapet et underskudd i driften på 116.000 kroner. Til tross for at selskapet reduserte sine kostnader økte underskuddet til 500.000 kroner i 2016. Omsetning for 2017 fram til konkursen, samt driftsresultat for samme periode, er ikke klart ennå.

Etter konkursen vil de ansatte få dekt store deler av det de har tilgode av lønn og feriepenger gjennom lønnsgarantiordningen. Andre kreditorer er det trolig verre med.

– Selskapet har gjeld til Sparebank1, og Sparebank1 har pant i alle eiendeler. Når denne gjelden er gjort opp er det tvilsomt om det blir noe igjen til de andre kreditorene.