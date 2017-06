I dag vedtok Stortinget med knappest mulig flertall ny kommune- og regionstruktur. Det ble gjort tvangsvedtak både ovenfor fylker og kommuner. En trist dag for det lokale folkestyret mener Senterpartiet.

Vet hva konsekvensene blir

– Dette er en trist dag for folkestyret og lokaldemokratiet. Regjeringspartiene har nå ved hjelp av Venstre og KrF tvunget en rekke kommuner og fylker sammen, mot egen vilje. Vi som politikere er valgt av folket, da burde vi lytte til både folkeavstemninger og lokale vedtak. Det regjeringspartiene viser i dag er en voldsom maktarroganse, sier Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet, i en pressemelding.

– Vi vet og hva konsekvensene av disse reformene vil bli. Det har vi sett av erfaringen fra Danmark som gjorde det samme. Sentraliseringen vil føre til at skoler, barnehager og sykehjem kommer til å forsvinne fra mange lokalsamfunn, fortsetter Senterpartiets leder.

Han mener torsdagens debatt viser at selv om reformene i dag behandles i Stortinget, er ikke kampen over.

– Verdivalg til høsten

– Dagens debatt viser at stortingsvalget i år blir et verdivalg. Høyre og FrP er tydelige på at sammenslåingene og sentraliseringen fortsetter dersom de vinner valget. De har i dag sagt at de og vil gjøre dette, selv om både folkeavstemninger og lokale vedtak skulle si noe annet. Senterpartiet er garantisten for å stoppe denne sentraliseringen en gang for alle, og oppheve tvangsvedtak der kommunene ønsker å fortsette alene, avslutter Slagsvold Vedum.