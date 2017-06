Da er Nærøy, Vikna, Bindal og Leka sammenslått

Alle forslagene om tvangssammenslåinger av kommuner fikk flertall på Stortinget torsdag kveld. Tre av sammenslåingene ble vedtatt med bare én stemmes overvekt.

Etter en lang debatt ble voteringen avsluttet først ved 20-tiden.

Møtte opp i bunad

En av dem som var på talerstolen, og forsøkte å avverge en tvangssammenslåing av Leka, Bindal, Nærøy og Vikna var stortingsrepresentant Lisbeth Berg-Hansen (Ap) fra Bindal og Nordland.

Hun møtte oppp til den ti timer lange debatten i nordlandsbunden.

– Jeg har den på fordi det sannsynligvis er min «siste» dag som nordlending, sier hun til NA .

Hun kom gråtende inn i vandrehallen etter innlegget sitt.

– Jeg er en lettrørt person, og jeg var redd for at jeg skulle begynne å gråte på Stortingets talerstol. Det ville bare vært flaut.

Men tårene kom like etterpå.

– Ja, de gjorde det. Dette er en følelsesmessig sterk sak for meg. De to tvangsvedtakene rokker med hele min identitet, sier Berg-Hansen til NA.

Venstre sikret flertall

Regjeringens ene samarbeidsparti KrF sier nei til tvang, men Venstre sikret flertall for de største endringene i kommunestrukturen siden 1950-tallet.

Elleve av sammenslåingene vil skje med bruk av tvang.

Under voteringen ble det klart at det bare var én stemmes overvekt, 85 mot 84 stemmer, for å slå sammen Kristiansand, Søgne og Songdalen. Med samme flertall ble det vedtatt å slå sammen Mandal, Marnardal og Lindesnes, og Sogndal, Balestrand og Leikanger fra 1. januar 2020.

Fra 428 til 354 kommuner

Kommunalkomiteen gikk inn for å kutte antall kommuner fra 428 til 354 og fikk torsdag altså tilslutning fra Stortinget i plenum.

Alle Stortingets 169 representanter var til stede under voteringen. Årsaken var at Senterpartiet ikke ville godta såkalt utbytting i saken. Dermed ble det nødvendig for også alle de andre partiene å møte opp med full gruppe ved voteringen.

Fikk ikke utsette

Verken SV eller Senterpartiet fikk støtte i Stortinget for sine forslag om å utsette en planlagt sammenslåing av kommunene Forsand og Sandnes i Rogaland.

Det heftet et lite usikkerhetsmoment ved nettopp denne sammenslåingen i forkant av voteringen torsdag kveld. Sammenslåing har fått flertall i begge kommunene, men det er nå uklart om Forsand fortsatt står på dette standpunktet.

SV foreslo derfor at sammenslåingen skulle utsettes, mens Sp foreslo at de to kommunene slås sammen under forutsetning av at Forsands kommunestyre bekrefter sitt vedtak om dette.

Men Stortinget vedtok med 141 mot 28 stemmer at de to kommunene skal slås sammen og bli til Nye Sandnes senest fra 1. januar 2020.